Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:28, 6 апреля 2026Авто

В двух российских регионах резко выросла цена ОСАГО

Стоимость ОСАГО в Ингушетии и Новосибирской области взлетела более чем в 2 раза
Марина Аверкина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В нескольких регионах России за последние месяцы резко выросла цена полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Самый значительный скачок зафиксирован в Ингушетии, где с декабря 2025 года стоимость страховки увеличилась в 2,8 раза. В Новосибирской области цена поднялась в 2,2 раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса bip.ru.

Причина роста связана с изменениями, которые начали действовать с 9 декабря. Тогда Банк России расширил границы тарифного коридора для легковых машин на 15 процентов в обе стороны и одновременно повысил в два раза территориальный коэффициент для регионов с высоким страховым риском.

В Центробанке объяснили, что в субъектах с наибольшим ростом стоимости полисов система страхования стала убыточной, а собранных премий не хватает на выплаты. По сведениям Автоматической идентификационной системы (АИС), за первые месяцы 2026 года реальный рост оказался ниже прогнозов: в Новосибирской области он достиг 42 процентов, в Ингушетии — 46 процентов.

Согласно данным Национальной страховой информационной системы, средняя цена полиса сейчас составляет 11,87 тысячи рублей в Новосибирской области и 8,8 тысячи в Ингушетии. Регулятор подчеркивает, что повышение коэффициентов не означает ценового роста для всех автомобилистов. Страховщики прежде всего меняют тарифы для тех, кто входит в группу повышенного риска или имеет неоднозначную страховую репутацию.

В ответ на сложившуюся ситуацию регулятор уже запустил дополнительный пересмотр коэффициентов. В проекте, опубликованном 19 марта, предлагается уменьшить показатель для Новосибирска с 3,12 до 2,34, а для Бердска — с 2,48 до 1,86.

Оформление ОСАГО для неопытных водителей подорожало в среднем по стране на 14 процентов.

В первый месяц весны на российском авторынке зафиксирован резкий рост неофициальных поставок — в 2,6 раза (или на 160 процентов). В пятерку лидеров вошли Toyota, BMW, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok