В России резко вырос ввоз машин ушедших из страны брендов

Аналитик Целиков: Альтернативный импорт машин в Россию подскочил на 160 %

В первый месяц весны на российском авторынке зафиксирован резкий рост неофициальных поставок (альтернативного импорта) — в 2,6 раза (или на 160 процентов). Всего в марте 2026 года в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40 процентов превышает показатель годичной давности. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

По словам эксперта, соотношение между официальными и альтернативными поставками достигло 51 к 49. Он отметил, что по официальным каналам в марте импортировали 16,9 тысячи новых легковых машин, что на 3 процента меньше, чем в марте прошлого года.

Объем альтернативного импорта за месяц составил 16,3 тысячи автомобилей. В пятерку лидеров вошли Toyota (20,6 процента), BMW (11,4), Audi (9,5), Mercedes-Benz (7,9) и Volkswagen (6,1).

Среди марок, ввезенных официально, первое место заняла Geely с долей 29,9 процента. Следом идут Changan (19,1 процента), GAC (15,1), Jetour (10,8) и Tank (8,5).

Более 60 процентов всего автомобильного импорта попало на российский рынок из Китая. На поставки из Киргизии пришлось 25,7 процента. Эксперт подчеркнул, что более 80 процентов от всех ввезенных в Россию машин были произведены на китайских предприятиях.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил тревожный для рынка показатель. Он заявил, что все меньше россиян могут себе позволить приобрести «даже "Гранту", что не может не вызывать беспокойство».