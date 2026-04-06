Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
10:53, 6 апреля 2026Авто

В России резко вырос ввоз машин ушедших из страны брендов

Аналитик Целиков: Альтернативный импорт машин в Россию подскочил на 160 %
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

В первый месяц весны на российском авторынке зафиксирован резкий рост неофициальных поставок (альтернативного импорта) — в 2,6 раза (или на 160 процентов). Всего в марте 2026 года в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40 процентов превышает показатель годичной давности. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

По словам эксперта, соотношение между официальными и альтернативными поставками достигло 51 к 49. Он отметил, что по официальным каналам в марте импортировали 16,9 тысячи новых легковых машин, что на 3 процента меньше, чем в марте прошлого года.

Объем альтернативного импорта за месяц составил 16,3 тысячи автомобилей. В пятерку лидеров вошли Toyota (20,6 процента), BMW (11,4), Audi (9,5), Mercedes-Benz (7,9) и Volkswagen (6,1).

Среди марок, ввезенных официально, первое место заняла Geely с долей 29,9 процента. Следом идут Changan (19,1 процента), GAC (15,1), Jetour (10,8) и Tank (8,5).

Более 60 процентов всего автомобильного импорта попало на российский рынок из Китая. На поставки из Киргизии пришлось 25,7 процента. Эксперт подчеркнул, что более 80 процентов от всех ввезенных в Россию машин были произведены на китайских предприятиях.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил тревожный для рынка показатель. Он заявил, что все меньше россиян могут себе позволить приобрести «даже "Гранту", что не может не вызывать беспокойство».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok