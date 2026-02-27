Реклама

14:06, 27 февраля 2026

Названа причина скорого подорожания китайских смартфонов

«Кэчуанбань жибао»: Китайские смартфоны подорожают с марта
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С марта 2026 года ведущие китайские производители смартфонов повысят цены на продукцию. Причину скорого подорожания техники назвала китайская газета «Кэчуанбань жибао», сообщает РИА Новости.

Такие компании, как Oppo, One Plus, Vivo, Xiaomi, iQOO, Honor и прочие, увеличат стоимость смартфонов, так как их затраты на чипы памяти соответственно выросли.

«Несколько источников в отрасли подтвердили изданию, что нынешняя стоимость закупки чипов памяти для смартфонов выросла более чем на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и признаков замедления роста пока нет», — поясняет издание.

Как отмечают источники агентства «Цайлянь», корректировка цен будет крупнейшей и наиболее значительной по объему за последние пять лет. Из-за частых колебаний цен на чипы памяти китайский рынок мобильных телефонов может столкнуться с беспрецедентной в истории ситуацией многократного повышения цен в течение года.

В марте-апреле россиян ждет самое серьезное подорожание электроники. Так, стоимость смартфонов увеличится на 10-30 процентов, ноутбуков — на 20 процентов, а игровых ноутбуков — на 30-40 процентов.

