Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 2 февраля 2026Экономика

Россиянам предсказали мощное подорожание электроники

Аналитик Муртазин: Смартфоны в России подорожают на 10-30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России растут цены на электронику, однако самое серьезное подорожание произойдет в марте-апреле 2026 года. Об этом заявил эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. Его процитировало aif.ru.

Он полагает, что смарфтоны подорожают на 10-30 процентов, ноутбуки — на 20 процентов, а игровые ноутбуки — на 30-40 процентов. Он уверен, что россиян ждет скачок стоимости всей техники, включая бытовую. Причиной этого станут не отдельные колебания, а глобальные процессы, сказывающиеся на всей отрасли. В целом по итогам 2026 года электроника в России подорожает на 30-60 процентов.

«В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — сказал Муртазин.

Ранее китайские производители смартфонов также предупредили российских партнеров о февральском повышении цен. Стоимость устройств в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти увеличится на 15-30 процентов. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Москвичам назвали дату ослабления морозов

    Бензин в России заметно подешевел после одного решения властей

    Задержан подозреваемый в похищении 9-летнего ребенка в российском регионе

    Россиянам предсказали мощное подорожание электроники

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полиции и рассказали об условиях заключения

    Привычный симптом оказался возможным признаком рака

    Jetour доработал популярный внедорожник для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok