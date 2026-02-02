Россиянам предсказали мощное подорожание электроники

Аналитик Муртазин: Смартфоны в России подорожают на 10-30 процентов

В России растут цены на электронику, однако самое серьезное подорожание произойдет в марте-апреле 2026 года. Об этом заявил эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. Его процитировало aif.ru.

Он полагает, что смарфтоны подорожают на 10-30 процентов, ноутбуки — на 20 процентов, а игровые ноутбуки — на 30-40 процентов. Он уверен, что россиян ждет скачок стоимости всей техники, включая бытовую. Причиной этого станут не отдельные колебания, а глобальные процессы, сказывающиеся на всей отрасли. В целом по итогам 2026 года электроника в России подорожает на 30-60 процентов.

«В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — сказал Муртазин.

Ранее китайские производители смартфонов также предупредили российских партнеров о февральском повышении цен. Стоимость устройств в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти увеличится на 15-30 процентов. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах.