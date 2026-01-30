Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 30 января 2026Экономика

Производители смартфонов предупредили о росте цен в феврале

Известия: Китайские производители смартфонов предупредили о росте цен на 15–30 %
Вячеслав Агапов

Фото: Jason Lee / Reuters

Китайские производители смартфонов предупредили российских партнеров о повышении цен в феврале. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает газета «Известия».

Поставщики прогнозируют, что стоимость устройств в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти вырастет на 15-30 процентов.

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей», — приводит пример один из источников.

В конечном счете стоимость смартфонов в рознице может вырасти на 20-30 процентов. Причинами называют подорожание компонентов, отвечающих за память устройств — оперативной (RAM) и физической (ROM) памяти на фоне увеличившегося спроса со стороны стремительно развивающегося рынка ИИ-решений и сервисов. Сильнее всего подскочат в цене дешевые устройства, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных компонентов.

По прогнозам Reuters, d 2026 году мировой спрос на смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и игровые приставки сократится, поскольку их производители собрались повысить цены, чтобы компенсировать резкое подорожание оперативной памяти. Производители микросхем памяти стали отдавать приоритет компонентам для высокорентабельных центров обработки данных, а не потребительским устройствам. Те же Samsung, SK Hynix и Micron заявили о трудностях в удовлетворении спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Мэр столицы Гренландии высказалась о попытке поднять в городе флаг США

    Попавшие в окружение у крупного города в ДНР бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

    Стало известно о «запрете всего» в российской школе из-за отца учащегося

    Стали известны детали поисков бесследно пропавших в российской тайге Усольцевых

    Овечкин повторил еще одно достижение Гретцки

    ВСУ выдвинулись на севере Украины в сторону армии России и поплатились

    Украинских воров в законе заставили донатить ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok