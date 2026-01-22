Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 22 января 2026Экономика

Рынкам смартфонов и компьютеров предсказали обвал

Reuters: Скачок цен на оперативную память ударит по рынкам смартфонов и ПК
Кирилл Луцюк

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году мировой спрос на смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и игровые приставки сократится, поскольку их производители собрались повысить цены, чтобы компенсировать резкое подорожание оперативной памяти. Об этом сообщило Reuters.

Агентство отметило, что стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта крупными технологическими компаниями поглотило значительную часть мирового рынка микросхем памяти. Их производители стали отдавать приоритет компонентам для высокорентабельных центров обработки данных, а не потребительским устройствам. Те же Samsung, SK Hynix и Micron заявили о трудностях в удовлетворении спроса.

В такой ситуации аналитические компании IDC и Counterpoint прогнозируют сокращение мировых продаж смартфонов как минимум на два процента в 2026 году. Рынок персональных компьютеров сократится на пять процентов после более чем восьмипроцентного роста в 2025 году. Продажи консолей упадут на 4,4 процента.

По оценкам Counterpoint, цены на оперативную память вырастут на 40-50 процентов в I квартале года. Как следствие значительно подорожают ноутбуки, мобильные телефоны, носимые устройства и игровые гаджеты. Особенно сильно эта тенденция будет заметна в низком и среднем ценовых сегментах.

В минувшем году продажи ноутбуков в России снизились на 15-30 процентов. Было реализовано около 2,9 миллиона устройств на 169-183 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Материалы по теме:
    «Глобальный раскол углубляется» Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
    «Глобальный раскол углубляется»Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
    26 августа 2025
    «Пузырь может лопнуть, как в нулевые» Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
    «Пузырь может лопнуть, как в нулевые»Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
    25 октября 2025
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев

    Лукашенко призвал «делать все самим»

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok