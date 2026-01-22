Рынкам смартфонов и компьютеров предсказали обвал

Reuters: Скачок цен на оперативную память ударит по рынкам смартфонов и ПК

В 2026 году мировой спрос на смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и игровые приставки сократится, поскольку их производители собрались повысить цены, чтобы компенсировать резкое подорожание оперативной памяти. Об этом сообщило Reuters.

Агентство отметило, что стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта крупными технологическими компаниями поглотило значительную часть мирового рынка микросхем памяти. Их производители стали отдавать приоритет компонентам для высокорентабельных центров обработки данных, а не потребительским устройствам. Те же Samsung, SK Hynix и Micron заявили о трудностях в удовлетворении спроса.

В такой ситуации аналитические компании IDC и Counterpoint прогнозируют сокращение мировых продаж смартфонов как минимум на два процента в 2026 году. Рынок персональных компьютеров сократится на пять процентов после более чем восьмипроцентного роста в 2025 году. Продажи консолей упадут на 4,4 процента.

По оценкам Counterpoint, цены на оперативную память вырастут на 40-50 процентов в I квартале года. Как следствие значительно подорожают ноутбуки, мобильные телефоны, носимые устройства и игровые гаджеты. Особенно сильно эта тенденция будет заметна в низком и среднем ценовых сегментах.

В минувшем году продажи ноутбуков в России снизились на 15-30 процентов. Было реализовано около 2,9 миллиона устройств на 169-183 миллиарда рублей.