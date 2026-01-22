Продажи ноутбуков в России упали

«Ведомости»: В 2025 году продажи ноутбуков в России падали на 15-30 %

В 2025 году продажи ноутбуков в России падали на 15-30 процентов. Об этом со ссылкой на статистику производителя электроники Fplus, сети «М.видео» и розничного аудитора ICMR («ГФК-Русь») сообщает газета «Ведомости».

За год в стране продали около 2,9 миллиона устройств на общую сумму 169–183 миллиарда рублей. При этом годом ранее цифры были иными — 3,9 миллиона штук и 212–242 миллиарда рублей.

В 2025-м средняя стоимость устройства составила 58,1 тысячи рублей, на восемь процентов меньше год к году.

В Fplus объяснили тенденцию общей стагнацией рынка электроники в России. Часть рынка находится в серой зоне из-за неофициального ввоза и такие продажи не отслеживаются, что сказывается на общей статистике, добавил представитель компании. Низкие показатели рынка могут быть связаны как с перетоком продаж на маркетплейсы, так и с увеличением доли китайских брендов низкого и среднего ценовых сегментов, допустил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам руководителя категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилла Исаева, рынок перешел в фазу рационального потребления — основной спрос формируют универсальные модели с достаточной производительностью и сбалансированной стоимостью. Как заявил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, в 2026-м прежних показателей достигнуть вряд ли удастся в связи с высокой ключевой ставкой, что сказывается на дорогих потребительских кредитах, ростом инфляции, введением новых налогов для МСП и технологического сбора, а также повышением НДС.

В декабре 2025-го производители предупредили о дефиците бюджетных устройств (стоимостью в пределах 20-30 тысяч рублей). Недорогие ноутбуки не из чего собирать из-за дефицита центральных процессоров (СPU). Проблема возникла, когда крупнейший производитель процессоров, американская Intel, резко сократила выпуск процессоров начального уровня. В результате бюджетные устройства резко подорожали, и сильный импульс их стоимости прибавил рост цен на оперативную память для ПК на мировом рынке.