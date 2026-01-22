Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:18, 22 января 2026Экономика

Продажи ноутбуков в России упали

«Ведомости»: В 2025 году продажи ноутбуков в России падали на 15-30 %
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

В 2025 году продажи ноутбуков в России падали на 15-30 процентов. Об этом со ссылкой на статистику производителя электроники Fplus, сети «М.видео» и розничного аудитора ICMR («ГФК-Русь») сообщает газета «Ведомости».

За год в стране продали около 2,9 миллиона устройств на общую сумму 169–183 миллиарда рублей. При этом годом ранее цифры были иными — 3,9 миллиона штук и 212–242 миллиарда рублей.

В 2025-м средняя стоимость устройства составила 58,1 тысячи рублей, на восемь процентов меньше год к году.

В Fplus объяснили тенденцию общей стагнацией рынка электроники в России. Часть рынка находится в серой зоне из-за неофициального ввоза и такие продажи не отслеживаются, что сказывается на общей статистике, добавил представитель компании. Низкие показатели рынка могут быть связаны как с перетоком продаж на маркетплейсы, так и с увеличением доли китайских брендов низкого и среднего ценовых сегментов, допустил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Материалы по теме:
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны. Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны.Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
21 ноября 2025

По словам руководителя категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилла Исаева, рынок перешел в фазу рационального потребления — основной спрос формируют универсальные модели с достаточной производительностью и сбалансированной стоимостью. Как заявил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, в 2026-м прежних показателей достигнуть вряд ли удастся в связи с высокой ключевой ставкой, что сказывается на дорогих потребительских кредитах, ростом инфляции, введением новых налогов для МСП и технологического сбора, а также повышением НДС.

В декабре 2025-го производители предупредили о дефиците бюджетных устройств (стоимостью в пределах 20-30 тысяч рублей). Недорогие ноутбуки не из чего собирать из-за дефицита центральных процессоров (СPU). Проблема возникла, когда крупнейший производитель процессоров, американская Intel, резко сократила выпуск процессоров начального уровня. В результате бюджетные устройства резко подорожали, и сильный импульс их стоимости прибавил рост цен на оперативную память для ПК на мировом рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Что об этом известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Европе признались в страхе перед Трампом

    Трамп обозначил возможных преемников

    У посадившего в поле самолет с людьми пилота потребовали 118 миллионов рублей

    Россияне объяснили невозможность накопить на первый взнос по ипотеке

    Продажи ноутбуков в России упали

    Разбивший мемориальную табличку Политковской объяснил свой поступок

    В Европе обвинили Трампа в убийстве мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok