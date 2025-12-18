Реклама

Экономика
07:25, 18 декабря 2025Экономика

В России стало не хватать бюджетных ноутбуков

Известия: Ноутбуки стоимостью 20–30 тысяч рублей могут оказаться в дефиците в РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В России могут оказаться в дефиците недорогие ноутбуки. Об этом со ссылкой на производителей и продавцов техники сообщает газета «Известия».

Нехватку бюджетных устройств (стоимостью в пределах 20-30 тысяч рублей) стоит ждать после Нового года. Уже сейчас на рынке ощущается нехватка отдельных моделей, так как недорогие ноутбуки не из чего собирать из-за дефицита центральных процессоров (СPU).

«В этом году крупнейший в мире производитель процессоров для ПК — американская корпорация Intel — резко сократил выпуск процессоров начального уровня, включая N100, N300 и ряд других. В результате производители недорогих ноутбуков столкнулись с нехваткой комплектующих, и таких устройств на рынке становится все меньше» — объяснил менеджер одного из производителей ПК.

В результате бюджетные устройства резко подорожали, и сильный импульс их стоимости прибавил рост цен на оперативную память для ПК на мировом рынке. Еще одной причиной стали сезонные акции и распродажи перед новогодними праздниками, которые разгоняют спрос. Бюджетные устройства обеспечивали 15 процентов продаж в сегменте, их покупали школьникам, студентам, пожилым родителям и пользователям для выполнения самых простых задач.

Как ранее заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, эпоха дешевой электроники близится к концу. В ближайшей перспективе смартфоны и компьютеры будут только дорожать в связи с ростом цен на комплектующие на мировых рынках. Цена ноутбуков в российском ритейле уже подскочила приблизительно на 10 процентов, а после Нового года они подорожают с еще большей силой. Главным элементом, из-за подорожания которого техника показывает рост в стоимости, является оперативная память.

