Предсказан мощный скачок цен на некоторые смартфоны

«Цайлянь»: Китайским смартфонам предстоит самое сильное подорожание

Китайские производители смартфонов собираются поднять цены на эти гаджеты из-за растущей стоимости чипов памяти. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство «Цайлянь».

Отмечается, что речь идет о крупнейшей отраслевой корректировке цен за последние пять лет. К настоящему моменту микросхемы памяти для смартфонов подорожали более чем на 80 процентов в годовом выражении. Признаков замедления роста не наблюдается. Как следствие, такие бренды, как Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor собираются поднять стоимость своей продукции в начале марта.

В начале февраля был опубликован прогноз, согласно которому в марте-апреле россиян ждет самое серьезное подорожание электроники. В частности, стоимость смартфонов увеличится на 10-30 процентов, ноутбуков — на 20 процентов, а игровых ноутбуков — на 30-40 процентов.

По другим прогнозам, стоимость китайских смартфонов в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти вырастет на 15-30 процентов.