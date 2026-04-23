Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 23 апреля 2026Экономика

Минфин России досрочно вернется на валютный рынок

Минфин РФ в мае возобновит операции по бюджетному правилу
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минфин России, который в конце марта решил до 1 июля приостановить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, возобновит их досрочно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему», говорится в материалах. Также отмечается, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в следующем месяце.

Глава министерства Антон Силуанов ранее допускал возобновление операций до запланированного срока. Предполагается, что возвращение Минфина на валютный рынок способно ослабить рубль, курс которого продолжает укрепляться и, по некоторым оценкам, стремится к 70 рублям за доллар.

«Очевидно, что с учетом сильного подорожания нефти это будут покупки иностранной валюты», — написал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин по поводу новых шагов Минфина.

После публикации сообщения министерства курс доллара на межбанке резко вырос, подскочив с уровня ниже 74,9 до 75,5-75,6 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Турист был застигнут врасплох снежной бурей во время похода и не выжил

    В Госдуме предложили создать российский аналог ChatGPT

    Захарова призвала Соловьева «не подкачать» с комментарием о новых санкциях ЕС

    Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

    Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

    Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

    В ЕС допустили использование российских активов для погашения кредита Украине

    Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова

    В Дагестане пострадавшим от паводков предоставят льготы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok