Минфин России досрочно вернется на валютный рынок

Минфин РФ в мае возобновит операции по бюджетному правилу

Минфин России, который в конце марта решил до 1 июля приостановить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, возобновит их досрочно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему», говорится в материалах. Также отмечается, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в следующем месяце.

Глава министерства Антон Силуанов ранее допускал возобновление операций до запланированного срока. Предполагается, что возвращение Минфина на валютный рынок способно ослабить рубль, курс которого продолжает укрепляться и, по некоторым оценкам, стремится к 70 рублям за доллар.

«Очевидно, что с учетом сильного подорожания нефти это будут покупки иностранной валюты», — написал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин по поводу новых шагов Минфина.

После публикации сообщения министерства курс доллара на межбанке резко вырос, подскочив с уровня ниже 74,9 до 75,5-75,6 рубля.