18:30, 23 апреля 2026Экономика

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 75 рублей

Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Банк России накануне оглашения очередного решения совета директоров по поводу ключевой ставки опустил официальный курс американской валюты ниже 75 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара на 24 апреля Центробанк установил на уровне 74,83 рубля, опустив его на 17 копеек. Евро также снизился, закрепившись ниже 88 рублей. Его официальный курс упал на 44 копейки, до 87,53 рубля.

Укреплению рубля на текущей неделе продолжают способствовать высокие цены на нефть, а также приближение дня единого налогового платежа, который потребует усиления продаж валюты экспортерами.

На рынке Форекс доллар в течение дня 23 апреля падал ниже 74 рублей, но к моменту написания материала котировался выше этих отметок и установленного Банком России курса.

