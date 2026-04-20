18:05, 20 апреля 2026Экономика

Официальный курс доллара вновь приблизился к 75 рублям

Курс доллара упал до 75,24 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Официальный курс доллара вновь приблизился к 75 рублям. Банк России понизил его на 82 копейки, до 75,24 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс вернулся к уровням середины прошлой недели после того, как дважды превышал отметку 76 рублей.

Евро тоже снизили, но не столь значительно. Его курс, опустившись примерно на 25 копеек, составил 88,38 рубля.

Новое укрепление рубля, которое пока происходит на фоне допускаемой властями готовности предпринять шаги, способные его ослабить, Reuters связывает с приближением дня единого налогового платежа, который потребует усиления продаж валюты экспортерами.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Все новости
