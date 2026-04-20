Курс доллара упал до 75,24 рубля

Официальный курс доллара вновь приблизился к 75 рублям. Банк России понизил его на 82 копейки, до 75,24 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс вернулся к уровням середины прошлой недели после того, как дважды превышал отметку 76 рублей.

Евро тоже снизили, но не столь значительно. Его курс, опустившись примерно на 25 копеек, составил 88,38 рубля.

Новое укрепление рубля, которое пока происходит на фоне допускаемой властями готовности предпринять шаги, способные его ослабить, Reuters связывает с приближением дня единого налогового платежа, который потребует усиления продаж валюты экспортерами.