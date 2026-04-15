Курс доллара в России ускорил падение

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 75,23 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) продолжило активно снижать официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 16 апреля, составят 75,23 рубля. Для сравнения, в среду, 13 апреля, официальный курс доллара находился на уровне 75,85 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты в России на 62 копейки.

При этом падение курса доллара за последний сутки ускорилось. Днем ранее ЦБ понизил планку примерно на 40 копеек. Среднегодовой курс доллара регулятор снизил с 84 до 81,2 рубля.

Эксперты связывают продолжающееся ослабление мировой резервной валюты с напряженной ситуацией вокруг мирных переговоров Ирана и США, а также с колебаниями цен на нефть. Впрочем, для российской экономики подобная динамика во многом является вредной, отмечал глава ВТБ Андрей Костин. При излишне крепком рубле отечественные экспортеры теряют часть выручки, а федеральный бюджет лишается дополнительных поступлений с продаж энергоресурсов. Более оптимальным вариантом он назвал коридор 90-100 рублей.