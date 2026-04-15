17:33, 15 апреля 2026

В России резко снизили прогноз курса доллара на 2026 год

Дмитрий Воронин
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Опрошенные Центробанком (ЦБ) РФ аналитики резко снизили прогноз по среднему курсу доллара на 2026 год. С мартовских 84 рублей его опустили до 81,2 рубля, говорится на сайте регулятора.

Оценки среднегодового курса на 2027-2028 годы эксперты также уменьшили — с 92,3 до 89 рублей и с 97,8 до 96,3 рубля соответственно. Прогноз по инфляции был повышен с 5,3 до 5,5 процента.

Глава Минэкономразвития недавно анонсировал изменение оценки среднегодового курса доллара, которая сейчас значительно превышает его текущие уровни, составляя 92,2 рубля.

Представители крупного бизнеса ранее высказывались, что курс может составить к декабрю 90 рублей или несколько меньше. При этом речь шла о его уровне к концу 2026-го, а не в среднем за год.

