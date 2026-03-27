17:14, 27 марта 2026

В правительстве стали ждать более крепкий курс рубля

Решетников: Прогноз среднегодового курса рубля будет снижен в апреле
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минэкономразвития РФ в апреле при уточнении макропрогноза снизит оценку среднегодового курса рубля, который, как ожидается, будет «более крепким». Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

Министр напомнил, что в сентябрьском прогнозе показатель закладывался на уровне 92,2 рубля за доллар.

Говоря о факторах, влияющих на курс нацвалюты, Решетников назвал «потенциальным инструментом, который может быть в резерве» норматив продажи валютной выручки, сниженный в августе 2025 года до нулевого уровня. Соответствующее постановление правительства действует до 30 апреля.

Также министр отметил, что укреплению рубля помогают такие фундаментальные факторы как крепкий торговый баланс РФ и низкий отток капитала.

