16:37, 27 марта 2026Экономика

Российский министр назвал факторы укрепления рубля

Решетников: Крепкий торговый баланс и низкий отток капитала укрепляют курс рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Укреплению рубля способствуют такие фундаментальные факторы как крепкий торговый баланс и низкий отток капитала. Их назвал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

«Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс — услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, — то ситуация будет такой», — объяснил министр.

Он отметил, что при анализе ситуации с курсом в том числе нужно учитывать, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно на два месяца от самого экспорта и сейчас поступают средства за поставки в начале года, когда цены на нефть были существенно ниже. «Поэтому на ситуацию нужно смотреть в комплексе», — подчеркнул Решетников.

Курс доллара в последние недели колеблется на фоне остановки Минфином продаж валюты по бюджетному правилу. На прошлой неделе он почти достиг 85 рублей, затем откатился менее чем до 81 рубля, а вчера вновь стал расти, поднявшись выше 82 рублей.

