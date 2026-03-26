18:35, 26 марта 2026

Силуанов назвал сроки приостановки действия бюджетного правила

Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минфин России приостановил до лета действие бюджетного правила. Сроки назвал журналистам глава ведомства Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам министра, дальнейшие шаги планируется предпринимать исходя из того, как будет складываться ситуация с ценами на энергоресурсы.

Ранее на этой неделе Силуанов отмечал, что правительство собирается определиться с шагами по снижению зависимости бюджета от цен на нефть, и приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила связана с этими перспективами.

В рамках ожидаемого пересмотра бюджетного правила в целях пополнения Фонда национального благосостояния может быть значительно снижена базовая цена на нефть марки Urals.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на съезде РСПП 26 марта сказал, что Минфин «решил погодить» с корректировкой бюджетного правила до осени, поскольку стоимость отечественной нефти стала расти вслед за мировыми ценами. «Минфин будет ждать, надолго ли кризис на Ближнем Востоке повлияет на ситуацию на нефтяном рынке. Я думаю, что здесь действительно торопиться не надо», — прокомментировал Шохин.

