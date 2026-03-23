Экономика
18:00, 23 марта 2026

Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство в ближайшее время определится с шагами по снижению зависимости бюджета от цен на нефть, и приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила связана с этими перспективами. На это в комментарии телеканалу «Вести» указал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Министр уточнил, что в камбине с одной стороны хотят добиться ослабления влияния сырьевых цен в среднесрочной перспективе, а с другой — «меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке».

На прошлой неделе, по итогам заседания совета директоров, в Центробанке отметили, что изменение параметров бюджетной политики, о котором идет речь, может в том числе повлиять на темпы снижения ключевой ставки.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, правительство готовится приоритизировать расходы, направляя средства в те сектора и технологии, которые обеспечат долгосрочный рост российской экономики. Также ожидается пересмотр бюджетного правила, в рамках которого в целях пополнения ФНБ может быть значительно снижена базовая цена на нефть марки Urals.

