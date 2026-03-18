13:25, 18 марта 2026

В России собрались пересмотреть статьи расходов бюджета

Глава МЭР Решетников сообщил о подготовке приоритизации расходов бюджета
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство России готовится приоритизировать расходы бюджета в целях долгосрочной стабильности бюджетной системы. Об этом на итоговой коллегии Минэкономразвития (МЭР) заявил его глава Максим Решетников, передает РИА Новости.

По его словам, пересмотр трат будет способствовать направлению средств в те сектора и технологии, которые обеспечат рост на долгосрочном горизонте.

Министр указал, что Банк России прилагает максимум усилий для нормализации денежно-кредитной политики, и ему следует помочь. Главной задачей он назвал выход на траекторию уверенного, а не сиюминутного роста экономики.

Мешают решению этой задачи нарастающие санкционные ограничения, торговые войны, геополитические конфликты, замедление экономики и инвестиций, снижение рентабельности предприятий, бюджетные ограничения и усиление конкуренции.

Также, по словам главы МЭР, проблемой остается дефицит компетентных кадров, который затрудняет рост производительности.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов отмечал, что показатели федерального бюджета на 2026 год придется немного изменить с учетом ухудшения внешней конъюнктуры. Тогда же он пообещал, что обязательства перед людьми и по технологическим инициативам будут обеспечены финансированием.

