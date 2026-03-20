Экономика
14:33, 20 марта 2026Экономика

Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) РФ, комментируя решение снизить ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых, заявил, что проинфляционные риски в отечественной экономике по-прежнему преобладают над дезиинфляционными на среднесрочном горизонте. Такое положение дел связано в том числе с влиянием ситуации с ценами на мировых рынках, ухудшившейся из-за усиления геополитической напряженности. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Также ЦБ оценил влияние возможных изменений параметров бюджетной политики на дальнейшие решения по ставке, отметив, что в среднесрочной перспективе она будет способствовать замедлению темпов роста цен. «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики <...> В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики», — говорится в материалах.

Изменение показателей бюджета на фоне растущего быстрее, чем планировалось, дефицита ранее допустили в правительстве. В частности, как следует из слов главы Минэкономразвития Максима Решетникова, кабмин готовится приоритизировать расходы, направляя средства в те сектора и технологии, которые обеспечат долгосрочный рост российской экономики.

Также речь идет о пересмотре бюджетного правила, в рамках которого в целях пополнения ФНБ может быть значительно снижена базовая цена на нефть марки Urals.

