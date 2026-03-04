Реклама

Экономика
15:33, 4 марта 2026Экономика

Последствия пересмотра бюджетного правила для России объяснили

Экономист Табах: Пересмотр бюджетного правила приведет к замедлению роста ВВП
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пересмотр бюджетного правила с помощью значительного снижения базовой цены на нефть марки Urals приведет к сокращению доходов бюджета, а значит, к одновременному снижению доходной части и замедлению роста ВВП. Об этом в колонке для Forbes рассказал главный экономист «Эксперта РА» Антон Табах.

Он напомнил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году должно было принести в бюджет, согласно подсчетам Минфина, около 2,3 триллиона рублей.

Однако теперь сравнимую сумму предлагается отложить на черный день. По оценке экономиста, если цену отсечения снизят с 59 до 50 долларов за баррель, то свободно расходуемые нефтегазовые доходы (НГД) бюджета упадут на два или три триллиона рублей. Снижение показателя до 45 долларов за баррель Табах считает маловероятным.

Базовая цена нефти Urals, применяемая в целях налогообложения (выше реальной), используется для стабилизации НГД. Если стоимость нефти выше базовой, то дополнительные доходы отправляют в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а если ниже, то выпадающие доходы бюджета компенсируют из фонда. При ценах на Urals, складывающихся с начала года (около 40 долларов), аналитики не исключают полное исчерпание средств ФНБ уже к концу года.

Изменение цены отсечения, отметил эксперт, означает, что экономический блок правительства смирился с низкими ценами на нефть в обозримом будущем, а кроме того, усиливаются позиции тех, кто считает необходимым опираться на внутренние ресурсы экономики.

Табах уверен, что решение о пересмотре бюджетного правила будет принято, и протесты бюджетополучателей, которым сократят финансирование, на это не повлияют. В результате у правительства будет меньше средств на трансферты регионам, и те станут уменьшать расходы или выйдут на рынок заимствований, чтобы брать кредиты на коммерческих условиях.

Одновременно Минфину придется резко увеличить госдолг, а курс рубля снизится за счет пополнения ФНБ, но не слишком серьезно. Такой подход укрепит долгосрочную устойчивость государственных финансов, но заплатит за него экономика.

Ранее сообщалось, что на фоне готовящегося пересмотра бюджетного правила Минфин не стал публиковать объем нефтегазовых доходов за февраль и приостановил продажу валюты.

