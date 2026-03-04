Реклама

Экономика
12:16, 4 марта 2026Экономика

В России скрыли данные о доходах от продажи нефти и газа

Минфин остановил публикацию данных о нефтегазовых доходах и продажах валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Министерство финансов России сообщило о приостановке операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В сообщении на сайте ведомства указано, что такое решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть.

Одновременно была прервана публикация данных о нефтегазовых доходах федерального бюджета и планируемых доходах на следующий месяц. Сводная статистика на сайте Минфина, которая ранее обновлялась одновременно с публикацией сообщения о продаже или покупке на ближайший месяц, осталась без изменений.

Последние данные в таблице приведены за январь 2026 года. Тогда бюджет столкнулся с двукратным падением нефтегазовых доходов в годовом выражении, они опустились до минимума за месяц с лета 2020 года.

О готовящемся изменении базовой цены на нефть ранее рассказал министр финансов Антон Силуанов. Во время отчета правительства в Госдуме он объяснил, что решение необходимо для сохранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне значительного отставания цен на российскую нефть от уровня, заложенного в бюджете на 2026 год.

В настоящее время базовая цена нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (больше реальной), составляет 59 долларов за баррель. Бюджетное правило устроено таким образом, что если эта стоимость Urals выше, то дополнительные доходы переводятся в ФНБ, а если ниже, то из фонда компенсируют недополученные доходы.

На фоне того, что с начала года стоимость Urals колеблется в районе 40 долларов за баррель, текущие параметры бюджетного правила могут привести к исчерпанию ФНБ уже до конца года. По данным СМИ, правительство готовится снизить базовую цену до 45-50 долларов за баррель, что удержит фонд от исчерпания.

Информация о пересмотре цены отсечения появилась после многочасового совещания у президента Владимира Путина с участием ключевых министров и руководства Центробанка. Как объяснил премьер Михаил Мишустин, на нем обсуждали новые способы наполнения бюджета.

