Экономика
18:05, 25 февраля 2026Экономика

Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

Глава Минфина Силуанов анонсировал пересмотр бюджетного правила из цен на нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: posteriori / Shutterstock / Fotodom  

На фоне падения нефтегазовых доходов федерального бюджета, что в первую очередь связано с резким снижением цен на российскую нефть из-за санкций, правительство рассматривает вопрос ужесточения бюджетного правила, а точнее — снижения базовой цены. Об этом после отчета правительства в Госдуме рассказал глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, в связи с возникшими обстоятельствами медлить в этом вопросе не следует. «Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро», — пообещал чиновник, не уточнив, как сильно может снизиться цена отсечения. Сейчас она находится на уровне 59 долларов.

Конкретные предложения будут представлены широкой публике в течение ближайших двух недель, но основные параметры по уточнению бюджетного правила уже готовы.

Силуанов подчеркнул, что изменения необходимы для сохранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и для того, чтобы оказывать меньше давления на валютный рынок. В прошлом году власти приняли решение о постепенном снижении цены отсечения в бюджетном правиле, по одному доллару в год, до 55 долларов за баррель к 2030 году.

Между тем стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (отличается от реальной в большую сторону), с начала года находится в районе 40 долларов за баррель. Бюджетное правило устроено таким образом, что в этом случае недополученные доходы бюджета компенсируются из ФНБ, но столь значительная разница ведет к слишком быстрому исчерпанию фонда.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что 24 февраля у президента России Владимира Путина прошло совещание с участием членов правительства и руководством Центробанка на тему поиска новых способов финансирования дефицита бюджета. По его словам, обсуждение продлилось много часов и затянулось допоздна.

