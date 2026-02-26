Реклама

Экономика
11:01, 26 февраля 2026Экономика

Названы уровни возможного снижения цены отсечения для нефти в России

Bloomberg: Власти РФ могут снизить цену отсечения для нефти до $45-50 за баррель
Платон Щукин
Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На фоне падение нефтегазовых доходов федерального бюджета российские власти готовы снизить цену отсечения для нефти в бюджетном правиле с нынешних 59 долларов за баррель до 45-50 долларов. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами правительства, сообщает Bloomberg.

Одновременно они указывают, что в Минэкономразвития считают прогноз по росту экономики на 1,3 процента в 2026 году нереалистичным, и хотят уже в апреле понизить его до 0,7-1 процента. Собеседники издания говорят, что в правительстве начали осознавать невозможность быстро вернуть стоимость российской нефти на комфортный уровень.

Цена отсечения фактически равна тому уровню стоимости нефти, в соответствии с которым принимается федеральный бюджет. Если сырье удается продавать дороже, то сверхдоходы направляют в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а если экспортные цены падают, что разницу в бюджет компенсируют из средств фонда.

С начала года стоимость основного экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (выше реальной), находится в районе 40 долларов за баррель, из-за чего отставание нефтегазовых доходов от плана приобретает значительный характер. В результате средства фонда могут полностью закончиться уже в обозримые сроки.

Накануне, 25 февраля, глава Минфина Антон Силуанов признал, что правительство готовит снижение цены отсечения, а также определенный пересмотр параметров бюджета из-за ухудшения конъюнктуры.

По оценке инвестиционного банкира Евгения Когана, в случае снижения цены отсечения до 50 долларов за баррель, рубль ослабеет к доллару на пять процентов.

