Назван новый повод для ослабления рубля

Инвестбанкир Коган: Снижение цены отсечения в бюджетном правиле ослабит рубль

Желание правительства снизить базовую цену отсечения на нефть в бюджетном правиле приведет к ослаблению рубля и снижению расходов бюджета от запланированного уровня Об этом в комментарии в своем Telegram-канале сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган.

По его оценке, если этот параметр опустят с 59 долларов за баррель (текущий уровень) до 50 долларов, то российская валюта потеряет примерно пять процентов стоимости.

При этом, добавляет эксперт, расходы федерального бюджета придется сократить на 1,4 триллиона рублей, или 0,5 процента ВВП, а рост экономики по итогам года окажется близким к нулю. Восстановление роста в таких условиях начнется ближе к середине следующего года.

О скором изменении цены отсечения в связи с падением нефтегазовых доходов накануне, 25 февраля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в связи с возникшими обстоятельствами медлить нельзя, поэтому власти нацелены решить вопрос максимально оперативно.

Главной причиной экстренного пересмотра планов (осенью прошлого года снижать цену отсечения хотели раз в год на один доллар) стало резкое падение нефтегазовых доходов бюджета. В январе удалось собрать всего 393 миллиарда рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Бюджетное правило устроено таким образом, что если экспортеры продают нефть дороже, чем цена отсечения, то они переводят сверхдоходы в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если же цены падает ниже этой отметки, то выпадающие доходы бюджета компенсируют из фонда.

Однако в первые два месяца 2026 года стоимость основного экспортного сорта нефти Urals (выше реальной рыночной) находится в районе 40 долларов за баррель. Более того, существует риск полного исчерпание ликвидной части ФНБ в обозримые сроки.

В январе дефицит федерального бюджета достиг 1,72 триллиона рублей. По итогам всего года дефицит запланирован на уровне 3,786 триллиона рублей, однако Силуанов уже признал, что правительству придется пойти на определенную корректировку бюджетных параметров.