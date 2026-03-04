Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:58, 4 марта 2026Экономика

Банк России резко сократит продажу валюты

Банк России сократит продажу валюты с 16,52 млрд рублей до 4,62 млрд в сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

В период с 6 марта суточные продажи валюты Банком России рухнут почти в четыре раза. Такой вывод следует из сообщения Министерства финансов России.

C 6 февраля по 5 марта продажи составляют 16,52 миллиарда рублей. Такая сумма сложилась из средств, которые Минфин направляет регулятору на продажу в рамках бюджетного правила (для указанного периода это 11,9 миллиарда рублей в сутки), а также из операций Банка России для компенсации вложения средств Фонда национального состояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы во втором полугодии 2025 года — это 4,62 миллиарда рублей.

Однако в связи с готовящимся пересмотром цены отсечения в бюджетном правиле финансовое ведомство приостановило продажу валюты. Таким образом, у ЦБ останется только второй источник для продаж.

Поводом для оперативного пересмотра бюджетного правила министр финансов Антон Силуанов называл угрозу полного исчерпания ФНБ с учетом складывающихся цен на нефть и проблем с нефтегазовыми доходами бюджета. По итогам января последние составили 393 миллиарда рублей — минимум с лета 2020 года, а февральские данные Минфин решил не публиковать.

Базовая цена нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (больше реальной), с января составляет 59 долларов за баррель. Однако стоимость Urals стабильно колеблется в районе 40 долларов за баррель. Бюджетное правило устроено таким образом, что если цена Urals выше базовой, то дополнительные доходы переводятся в ФНБ, а если ниже, то из фонда с помощью продаж золота и валюты компенсируют недополученные доходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok