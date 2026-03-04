Банк России резко сократит продажу валюты

Банк России сократит продажу валюты с 16,52 млрд рублей до 4,62 млрд в сутки

В период с 6 марта суточные продажи валюты Банком России рухнут почти в четыре раза. Такой вывод следует из сообщения Министерства финансов России.

C 6 февраля по 5 марта продажи составляют 16,52 миллиарда рублей. Такая сумма сложилась из средств, которые Минфин направляет регулятору на продажу в рамках бюджетного правила (для указанного периода это 11,9 миллиарда рублей в сутки), а также из операций Банка России для компенсации вложения средств Фонда национального состояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы во втором полугодии 2025 года — это 4,62 миллиарда рублей.

Однако в связи с готовящимся пересмотром цены отсечения в бюджетном правиле финансовое ведомство приостановило продажу валюты. Таким образом, у ЦБ останется только второй источник для продаж.

Поводом для оперативного пересмотра бюджетного правила министр финансов Антон Силуанов называл угрозу полного исчерпания ФНБ с учетом складывающихся цен на нефть и проблем с нефтегазовыми доходами бюджета. По итогам января последние составили 393 миллиарда рублей — минимум с лета 2020 года, а февральские данные Минфин решил не публиковать.

Базовая цена нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (больше реальной), с января составляет 59 долларов за баррель. Однако стоимость Urals стабильно колеблется в районе 40 долларов за баррель. Бюджетное правило устроено таким образом, что если цена Urals выше базовой, то дополнительные доходы переводятся в ФНБ, а если ниже, то из фонда с помощью продаж золота и валюты компенсируют недополученные доходы.