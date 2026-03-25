18:04, 25 марта 2026Экономика

Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

Банк России снизил официальный курс доллара до 80,72 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный курс американской валюты, который в конце прошлой недели достиг почти 85 рублей, в среду, 25 марта, продолжил снижение, опустившись с 80,96 до 80,72 рубля. Данные об этом опубликованы на сайте Банка России (ЦБ).

Евро также вновь подешевел. Его курс регулятор установил на уровне 93,81 рубля после вчерашних 93,92.

Новому укреплению рубля, начавшемуся 20 марта, на фоне несколько ужесточившегося тона в заявлениях ЦБ по поводу очередного снижения ключевой ставки, на этой неделе содействует влияние подготовки экспортеров к очередным налоговым выплатам, а также постепенное увеличение повышенной выручки от продажи нефти по более высоким ценам.

С точки зрения старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, актуальный комментарий которой поступил «Ленте.ру», росту курса «вероятно, способствуют» и «сообщения в СМИ о том, что бюджетное правило в 2026 году может остаться без изменений». «В этом случае Банк России будет покупать меньше иностранной валюты после возобновления регулярных операций по бюджетному правилу, и рубль будет несколько крепче, чем можно было рассчитывать при понижении базовой цены на нефть», — пишет она.

