18:01, 23 марта 2026Экономика

Курс доллара резко снизился

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро более чем на два рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России резко снизил официальный курс доллара, установив его на 24 марта на уровне 81,88 рубля против предыдущего показателя в 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные регулятором.

Курс евро в то же время упал еще сильнее, опустившись с 97,29 рубля до 94,73, говорится в материалах.

Доллар продолжил начавшееся в пятницу, 20 марта, ослабление, падая в течение дня в понедельник на рынке Форекс ниже 82 рублей. Снижение курса американской валюты в том числе к шести ведущим мировым валютам ускорилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его решении отложить удары по иранским электростанциям на фоне ведущихся с Тегераном переговоров.

В пятницу, как писало Reuters, рублю, который падал до этого всю неделю, оказал поддержку ряд факторов, в числе которых ожидания начала более активных продаж валюты экспортерами под налоговый период, ослабление напряженности с юаневой ликвидностью на денежном рынке и «некоторое ужесточение тона» ЦБ в решении по ключевой ставке.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

    Все новости
