Рубль резко укрепился

Reuters: Рубль подорожал к ведущим мировым валютам на 3,2-3,8 %

Дешевевшая в предыдущие дни российская валюта завершает неделю резким укреплением. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Reuters.

К доллару курс растет на 3,2 процента, до 83,37 рубля, к евро — на 3,6 процента, до 96,22 рубля, к юаню — на 3,75 процента, до 12,02 рубля.

«Поддержкой ему стали фиксация прибыли в длинных валютных позициях, надежды на рост продаж экспортной выручки под уплату налогов и с дорогой нефти, а также ‌ослабление напряженности с юаневой ликвидностью на денежном рынке», — говорится в публикации, авторы которой отмечают, что сказалось на котировках и «некоторое ужесточение тона» Центробанка (ЦБ).

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дальнейшее снижение ключевой ставки не будет «автоматическим», поскольку из-за неопределенности на фоне усиления инфляционного давления в связи с остановкой поставок сырья с Ближнего Востока и уточнения параметров бюджетной политики, для анализа может потребоваться время.

ЦБ 19 марта снизил официальный курс доллара с 84,84 до 83,99 рубля, а также опустил ставку с 15,5 до 15 процентов годовых.