Ключевую ставку Банка России пообещали не снижать автоматически

Набиуллина: Дальнейшее снижение ключевой ставки в России не будет автоматическим

Дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ, которую регулятор опустил 19 марта в седьмой раз подряд, не будет автоматическим, пообещали в ЦБ. Об этом заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, хотя текущие показатели роста цен и инфляционных ожиданий позволили снизить ставку до 15 процентов, значительно выросла и неопределенность, для анализа последствий которой может потребоваться время. «На наши дальнейшие решения будут оказывать влияние изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики», — подчеркнула Набиуллина.

В пресс-релизе ЦБ, опубликованном в пятницу по итогам заседания совета директоров, отмечается, что в среднесрочной перспективе российская бюджетная политика будет способствовать замедлению темпов роста цен, а в случае изменения ее параметров «может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики».