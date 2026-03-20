15:45, 20 марта 2026

Ключевую ставку Банка России пообещали не снижать автоматически

Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ, которую регулятор опустил 19 марта в седьмой раз подряд, не будет автоматическим, пообещали в ЦБ. Об этом заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, хотя текущие показатели роста цен и инфляционных ожиданий позволили снизить ставку до 15 процентов, значительно выросла и неопределенность, для анализа последствий которой может потребоваться время. «На наши дальнейшие решения будут оказывать влияние изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики», — подчеркнула Набиуллина.

В пресс-релизе ЦБ, опубликованном в пятницу по итогам заседания совета директоров, отмечается, что в среднесрочной перспективе российская бюджетная политика будет способствовать замедлению темпов роста цен, а в случае изменения ее параметров «может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики».

    Последние новости

    «Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

    Пожар на рынке в Подмосковье перекинулся на соседний ТЦ

    Ключевую ставку Банка России пообещали не снижать автоматически

    Онкобольная Лерчек раскрыла подробности проблем со следователем

    Модель OnlyFans сняла откровенное видео на Бали и оказалась под угрозой 10 лет тюрьмы

    Набиуллина объяснила ослабление рубля

    Лукашенко рассказал о приглашении во Флориду от Трампа

    Сбер сохранит максимальную ставку по вкладам

    Анфиса Чехова засунула в рот огромный чизбургер

    Россиян предупредили о тяжелых последствиях пилингов с маркетплейсов

    Все новости
