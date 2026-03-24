11:05, 24 марта 2026Экономика

Курс доллара упал ниже 81 рубля

Reuters: Рубль на старте торгов 24 марта сохраняет позитивную динамику
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская валюта 24 марта продолжила укрепляться, сохраняя позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к моменту написания материала снижался на 1,45 процента, до 80,74 рубля.

Как отмечает Reuters, падению доллара ниже 81 рубля способствовало влияние подготовки экспортеров к очередным налоговым выплатам, а также постепенное увеличение повышенной выручки от продажи нефти по более высоким ценам в марте, что перекрывает ослабляющий нацвалюту эффект от прекращения Минфином продажи валюты по бюджетному правилу.

Накануне глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что в правительстве хотят ослабить зависимость бюджета от цен на нефть, при этом «меньше влияя на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке».

