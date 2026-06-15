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14:37, 15 июня 2026Россия

Объявлено об экстренной эвакуации из последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

МО России сообщило, что Украина экстренно эвакуирует предприятия из Славянска из-за ВС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина экстренно эвакуирует важные объекты и предприятия из Дружковки и Славянска из-за приближения Вооруженных сил России. Об этом объявили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в одном лишь Славянске, который считается последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, под эвакуацию попали пять предприятий, среди которых Славянский завод строительных машин, завод тяжелого машиностроения и НИИ высоких напряжений.

Все перечисленные объекты использовались не только по прямому назначению: в них ремонтировалась или собиралась украинская военная техника.

Ранее Минобороны раскрыло цели высокоточного российского удара возмездия по Украине.

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