15:01, 24 марта 2026

В правительстве России задумались о пересмотре планов из-за войны в Иране

Reuters: Из-за роста цен на нефть РФ может отложить пересмотр бюджетного правила
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Резкий взлет мировых цен на нефть, связанный с операцией Израиля и США в Иране, может привести к тому, что российское правительство отложит планы по пересмотру бюджетного правила в части изменения базовой цены. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщает Reuters.

По их словам, неожиданное повышение нефтегазовых доходов временно снизило давление на Минфин. Расчеты агентства показывают, что в апреле их размер увеличится на 70 процентов по сравнению с мартом, до 900 миллиардов рублей, что станет максимумом с октября прошлого года.

Стоимость нефти Brent в последние недели держится на уровне, превышающем 100 долларов на баррель. Российская нефть по-прежнему продается с существенной скидкой, однако все равно ее цена заметно выше, чем заложенные в бюджет 59 долларов. До войны в Иране Urals торговался на уровне 40 долларов за баррель

Один из собеседников агентства предположил, что в результате цену отсечения изменят не раньше 2027 года, но обсуждения еще продолжаются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал, что дискуссии идут на совещаниях с участием Владимира Путина.

Месяц назад глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что детали изменений в бюджетном правиле объявят в течение двух недель. В начале марта ведомство остановило продажу валюты, указав, что процесс возобновится только после того, как пересмотр оформят официально.

Ценой отсечения или базовой ценой называется такая стоимость нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (отличается от реальной), при превышении которой дополнительные доходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В обратном случае валюта и золото из ФНБ продаются для компенсации доходов бюджета.

Эксперты отмечали, что если бы цены на нефть сохранились на зимних уровнях, то ФНБ с текущим бюджетным правилом мог закончиться уже в 2026 году, что является неприемлемым для правительства.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин призвал не надеяться, что нынешние высокие цены на нефть сохранятся надолго, и не обращать на них внимания в процессе изменения бюджетного правила. Он подчеркнул, что сырье может подешеветь столь же быстро, как подорожало.

