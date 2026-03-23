Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:00, 23 марта 2026

В Банке России призвали не надеяться на дорогую нефть

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В процессе изменения бюджетного правила и установления новой цены отсечения не следует думать, что нынешние высокие цены на нефть продержатся долго. Об этом в Госдуме заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Это может быть искажено с необоснованно агрессивными предпосылками по поводу того, какая нефть будет в дальнейшем», — попытался объяснить представитель регулятора, имея в виду, что стоимость сырья может упасть так же быстро, как взлетела в последние недели.

Базовая цена на нефть сорта Urals (цена отсечения), используемая в целях налогообложения, применяется для определения, в каком случае из нефтегазовых доходов пополняется Фонд национального благосостояния (ФНБ), а в каких средства из фонда продаются для компенсации выпадающих доходов бюджета.

Стоимость Urals в январе и феврале, до взлета цен из-за операции Израиля и США в Иране, находилась на многолетних минимумах, что привело к быстрому расходованию средств ФНБ. При таких продажах, отмечали в Минфине, фонд может быть исчерпан уже до конца текущего года.

До тех пор, пока новую базовую цену не утвердят (в настоящее время она составляет 59 долларов за баррель), Минфин остановил продажу валюты в рамках бюджетного правила. Такое решение называют одним из факторов ослабления рубля в последние недели до многомесячных минимумов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok