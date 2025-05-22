Требование для российских экспортеров о продаже валюты продлили

Требование обязательной продажи валютной выручки продлили до 30 апреля 2026 года

Требование обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров продлили до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Компании обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 40 процентов иностранной валюты, которую они получают по внешнеторговым контрактам. Продавать на внутреннем рынке они должны как минимум 90 процентов от объема валюты, что поступает на их счета в российских кредитных организациях, но не менее 25 процентов от средств с каждого экспортного контракта.

Требования касаются широкого перечня экспортеров, в который входят 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Они обязаны зачислять валютную выручку в течение 120 дней.

Указ об обязательной продаже валютной выручки был подписан президентом Владимиром Путиным 11 октября 2023 года. Меру разработали для остановки падения курса рубля и увеличения предложения валюты на бирже. Вначале предполагалось, что экспортеры должны возвращать в Россию 80 процентов выручки, а продавать — 90 процентов от этой суммы. Позднее требования по возврату снизили сначала до 60 процентов, а затем и до 40 процентов.

О возможности продлить действие указа президента о возврате экспортерами валютной выручки ранее упоминала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. В то же время она подчеркнула, что, с точки зрения ЦБ, на курс рубля правило не повлияет.