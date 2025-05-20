Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 20 мая 2025Экономика

В России собрались продлить правила возврата валютной выручки

РБК: Указ президента РФ о возврате валютной выручки экспортерами продлят на год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / Globallookpress.com

Действие указа президента о возврате экспортерами валютной выручки продлят на один год, объявят о таком решении на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки указа, сообщает РБК.

По его словам, все нормативы репатриации и продажи сохранятся, никакого пересмотра параметров не предполагается. Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова подтвердила, что, по информации регулятора, указ продлят. В то же время она подчеркнула, что, с точки зрения ЦБ, на курс рубля правило не повлияет.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки 11 октября 2023 года. На тот момент эти требования вводились для остановки падения курса рубля с целью увеличения предложения валюты на бирже. Вначале предполагалось, что экспортеры должны возвращать в Россию 80 процентов выручки, а продавать — 90 процентов от этой суммы. Позднее требования по возврату снизили сначала до 60 процентов, а затем и до 40 процентов.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал продление указа, хотя и признал, что механизм уже не слишком востребован. В свою очередь СМИ узнали, что Минфин настаивает на обнулении норматива, так как проблемы слабого рубля больше нет, а компании из без этого продают большие объемы валюты и способствуют переукреплению рубля.

Ранее на этой неделе Reuters выяснил, что Минфин и Центробанк ищут способы плавно опустить национальную валюту до 100 рублей за доллар, однако опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

    В финской школе произошло нападение с ножом

    Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

    Стало известно о расширении российской зоны контроля между Дзержинском и Красноармейском

    Уролог перечислил ранние симптомы найденного у Байдена вида рака

    Бастрыкин раскрыл данные о мигрантской преступности в России

    Раскрыто число натурализованных граждан России в зоне СВО

    Жителя ЛНР задержали за кибершпионаж для украинских спецслужб

    Стилист назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости