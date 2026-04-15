В России повысили прогноз роста цен

ЦБ: Аналитики повысили прогноз по инфляции в России в 2026 году до 5,5 %

Опрошенные Центробанком (ЦБ) РФ аналитики повысили оценку ожидаемого уровня роста цен в 2026 году с 5,3 до 5,5 процента, что соответствует верхней границе прогноза самого регулятора. Данные опубликованы на сайте ЦБ.

Также специалисты стали ждать более высокой инфляции в 2027 году — 4,4 процента вместо прежних 4,1 процента. Повысили они и прогноз по среднегодовой ключевой ставке Центробанка — с 14 до 14,1 процента в 2026 году и с 10,3 до 10,7 процента — в 2027-м.

В феврале на фоне скачка инфляции, произошедшего в начале года, ЦБ поднял прогноз по инфляции на 2026 год с 4-5 до 4,5-5,5 процента.

Согласно актуальным данным Росстата, цены в стране выросли с начала года на 3,15 процента, в том числе за неделю с 31 марта по 6 апреля на 0,19 процента. В годовом выражении показатель ускорился до 5,95 процента.