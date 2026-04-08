19:32, 8 апреля 2026

Инфляция в России ускорилась

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,19 процента
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

За неделю с 31 марта по 6 апреля инфляция в России ускорилась с 0,17 процента неделей ранее до 0,19 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Главный вклад в общий рост внесли услуги, за неделю подорожавшие на 0,39 процента. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,07 процента, а продовольственные — на 0,17 процента. Среднесуточный рост цен по сравнению с апрелем прошлого года ускорился более чем в два раза. С начала года инфляция составляет 3,15 процента.

Сильнее всего за неделю подорожали услуги отдыха в санатории (плюс 2,1 процента) и помидоры (плюс 2 процента), а наибольшее снижение стоимости наблюдается в поездках в отдельные страны Юго-Восточной Азии (минус 3,05 процента) и огурцы (минус 2,63 процента).

Недельная инфляция вернулась в повышенную зону со второй половине марта. До этого несколько недель подряд она оставалась в районе 0,1 процента.

Ранее сообщалось, что в марте уровень инфляционных ожиданий россиян на год вперед вырос с 13,1 до 13,4 процента, а наблюдаемая инфляция — с 14,5 до 15,6 процента.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Мощный пожар возле железной дороги в столице российского региона попал на видео

    Глава МИД Украины созвонился с коллегой из Азербайджана

    Александр Емельяненко пожаловался на сложности с поиском невесты

    В ЕК дали ответ на слова Вэнса с критикой брюссельских бюрократов

    Шаляпина разозлили полные женщины на электросамокатах

    В Госдуме придумали способ повысить доступность жилья

    Одну категорию московских водителей призвали пересесть на метро

    Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер назвали посмешищем из-за внешнего вида на фото папарацци

    Россияне посадили за руль детсадовца и поплатились

    Все новости
