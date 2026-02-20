Реклама

Экономика
08:14, 20 февраля 2026Экономика

Главный экономист российской госкорпорации спрогнозировал изменение курса доллара

Экономист Клепач: Курс доллара к концу года может составить 88-89 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Rick Wilking / Reuters

Курс доллара к концу 2026 года, как ожидается, вырастет с нынешних 76 рублей до 88-89 рублей. Соответствующий прогноз главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача приводит ТАСС.

По словам специалиста, такое изменение уровней показатель произойдет в случае отсутствия «кардинальных шоков» с экспортом нефти. Также Клепач отметил, что российскому бизнесу был бы выгоден курс, составляющий примерно 94-95 рублей за доллар.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что курсу «еще падать и падать» даже до 90 рублей за доллар, поэтому ожидавшиеся ранее уровни 90-95 или даже 100 рублей в 2026 году вряд ли возможны. «Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире. Но существуют санкции и ограничения, и объем экспорта падает, и цены ведут себя не очень хорошо», — поделился он.

Реальный курс рубля по данным Центробанка за январь 2026 года вырос за 12 месяцев к валютам основных торговых партнеров РФ на 26,9 процента, а к доллару — на 34,2 процента.

