Возможность снижения курса до 90 рублей за доллар оценили словами «еще падать и падать»

Шохин: Валютный курс может достигнуть 90 рублей за доллар к концу 2026 года

Курсу «еще падать и падать» даже до 90 рублей за доллар, поэтому ожидавшиеся ранее уровни 90-95 или даже 100 рублей в 2026 году вряд ли возможны, следует из оценки главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, которого цитирует ТАСС.

«Укрепление рубля, видимо, к концу года по крайней мере, не будет иметь место», — сказал он журналистам. По словам представителя российского бизнеса, «многие надеются» на 90 рублей за доллар по итогам 2026-го.

«И конечно, 25-процентное укрепление рубля радует. Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире. Но существуют санкции и ограничения, и объем экспорта падает, и цены ведут себя не очень хорошо», — поделился Шохин, обратив внимание на связанное с этим падение доходов экспортеров.

В контексте этого из-за сокращения поступлений в бюджет властям приходится искать дополнительные доходы и заниматься обелением экономики, считает Шохин. В то же время он обратил внимание на рост доли рубля во внешнеэкономических расчетах, а также на то, что в результате импортозамещения в РФ снизился запрос на ввоз из-за рубежа оборудования и готовых изделий.

Банк России сообщил 4 февраля, что, согласно актуальным результатам опроса аналитиков, прогноз по среднему курсу доллара в 2026 году снизился с декабрьских 90,3 рубля до 85 рублей.

Официальный курс ЦБ, установленный на 5 февраля, упал на 7 копеек, до 76,91 рубля.