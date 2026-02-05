Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 5 февраля 2026Экономика

Возможность снижения курса до 90 рублей за доллар оценили словами «еще падать и падать»

Шохин: Валютный курс может достигнуть 90 рублей за доллар к концу 2026 года
Дмитрий Воронин

Фото: Kateryna Bielokopytova / Shutterstock / Fotodom

Курсу «еще падать и падать» даже до 90 рублей за доллар, поэтому ожидавшиеся ранее уровни 90-95 или даже 100 рублей в 2026 году вряд ли возможны, следует из оценки главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, которого цитирует ТАСС.

«Укрепление рубля, видимо, к концу года по крайней мере, не будет иметь место», — сказал он журналистам. По словам представителя российского бизнеса, «многие надеются» на 90 рублей за доллар по итогам 2026-го.

«И конечно, 25-процентное укрепление рубля радует. Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире. Но существуют санкции и ограничения, и объем экспорта падает, и цены ведут себя не очень хорошо», — поделился Шохин, обратив внимание на связанное с этим падение доходов экспортеров.

В контексте этого из-за сокращения поступлений в бюджет властям приходится искать дополнительные доходы и заниматься обелением экономики, считает Шохин. В то же время он обратил внимание на рост доли рубля во внешнеэкономических расчетах, а также на то, что в результате импортозамещения в РФ снизился запрос на ввоз из-за рубежа оборудования и готовых изделий.

Банк России сообщил 4 февраля, что, согласно актуальным результатам опроса аналитиков, прогноз по среднему курсу доллара в 2026 году снизился с декабрьских 90,3 рубля до 85 рублей.

Официальный курс ЦБ, установленный на 5 февраля, упал на 7 копеек, до 76,91 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok