Официальный курс доллара не смог подняться выше 77 рублей

Курс доллара снизился до 76,91 рубля, евро — вырос до 91,11

Банк России поднял официальный курс евро на 40 копеек, до 91,11 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс доллара, установленный на 5 февраля, не смог преодолеть отметку в 77 рублей и снизился на 7 копеек, до 76,91. Показатель юаня при этом сократился на 1 копейку, до 11,05 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предположил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру», что российская валюта может продолжить укрепление в феврале. Он отметил, что пока доллар «везде слабеет», на дружественные России богатые страны производит значительное впечатление рост резервов Центробанка (ЦБ) РФ, связанный с переоценкой золота.

Тем временем аналитики, опрошенные ЦБ в феврале, резко снизили прогноз по среднему курсу доллара в 2026 году. С декабрьских 90,3 рубля показатель опустился до 85 рублей.