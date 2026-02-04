Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по росту цен в 2026 году

Опрошенные Центробанком аналитики повысили прогноз по инфляции в 2026-м до 5,3 %

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по инфляции на 2026 год на 0,2 процентных пункта, до 5,3 процента, что выше ожидаемых самим регулятором 4-5 процентов. Оценки представлены в материалах, опубликованных на его сайте.

В то же время ожидания экспертов, связанные с ростом ВВП и уровнем ключевой ставки за год, в сравнении с декабрьскими данными остались на уровне 1,1 и 14,1 процента соответственно.

При этом прогноз по курсу рубля аналитики заметно скорректировали. В частности, теперь предсказывается, что в 2026 году он окажется на уровне не 90,3 рубля, как в декабре, а 85 рублей ровно. На 2027-2028 годы прогноз также снижен — с 97,6 до 94,5 рубля и со 102 до 98,9 рубля соответственно.

Центробанк (ЦБ) РФ, комментируя решение декабрьского совета директоров по поводу ключевой ставки, ранее выразил надежду на продолжение снижения годовой инфляции, опустившейся к тому моменту ниже 6 процентов. Несмотря на всплеск роста цен в январе, эксперты допускают продолжение цикла снижения ставки на февральском заседании ЦБ.