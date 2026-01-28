Реклама

Экономика
10:01, 28 января 2026Экономика

Назван главный фактор при принятии решения по ключевой ставке в феврале

«Ведомости»: Ключевую ставку могут снизить до 16 % или оставить на уровне 16,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 16,5 процента или снизить ее до 16 процентов, считает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, прокомментировавшая «Ведомостям» данные регулятора по поводу инфляционных ожиданий россиян в январе.

В текущем месяце показатель остался на уровне 13,7 процента, а оценка наблюдаемой инфляции по-прежнему составляет 14,5 процента, но для граждан, не имеющих сбережений, вырос до максимальных за год 15,2 процента, а также 15,9 процента соответственно.

По словам Донец, ключевым фактором при принятии решения ЦБ по ставке 13 февраля станут не ценовые ожидания населения и бизнеса, а рост цен, оказавшийся в январе более значительным, чем ожидалось, на фоне чего она допустила, что в базовом сценарии регулятор возьмет паузу в снижении ставки.

Рост инфляционных ожиданий граждан без сбережений объясняется именно тем, что они более чувствительны к изменениям цен на товары и услуги базового потребления, напомнил на фоне этого экономист, автор канала TruEcon Егор Сусин.

Ранее стало известно, что с 1 по 19 января цены в России выросли на 1,72 процента, то есть не менее, чем на треть годового плана ЦБ в 4-5 процентов.

