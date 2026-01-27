Инфляционные ожидания россиян без сбережений взлетели

Банк России сообщил о сохранении инфляционных ожиданий россиян на уровне 13,7 %

В январе инфляционные ожидания (ИО) россиян в целом сохранились на уровне 13,7 процента, а оценка наблюдаемой инфляции — на уровне 14,5 процента. Об этом свидетельствует опрос инФОМ, проведенный по заказу Центробанка.

Однако у россиян, не имеющих сбережений (55 процентов участников опроса), ИО выросли до максимальных за год 15,2 процента, что на 1,5 процентных пункта выше, чем в ноябре прошлого года. Наблюдаемая инфляция в этой категории поднялась до 15,9 процента.

Граждане, имеющие сбережения, также заметили повышение инфляции до 13,2 процента, но их инфляционные ожидания опустились до 12 процентов.

Под инфляционными ожиданиями имеется в виду прогноз респондента на повышение цен в ближайшие 12 месяцев, а под наблюдаемой инфляцией — рост стоимости товаров и услуг в последние 12 месяцев.

Таким образом, оба показателя у обеих групп в два и более раза расходятся с официальной статистикой и прогнозами.

В ноябре и декабре Росстат фиксировал резкое замедление роста цен, что позволило довести итоговую инфляцию за год до 5,6 процента. Однако в первые 19 дней января стоимость товаров и услуг взлетела на 1,72 процента с учетом того, что к концу года ЦБ ожидает 4-5 процентов.

Инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция остаются важными факторами для определения уровня ключевой ставки Банка России. Как отмечали в регуляторе, если граждане увидят, что ставки по кредитам опустились ниже инфляции, которую они ожидают, то кредитование взлетит, что спровоцирует новый виток роста цен.