Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 19 декабря 2025Экономика

Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

ЦБ: Высокие инфляционные ожидания могут повлиять на замедление роста цен в РФ
Дмитрий Воронин
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сохранение инфляционных ожиданий россиян на высоком уровне может повлиять на темпы роста цен в стране, воспрепятствовав их устойчивому замедлению, говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованном на сайте регулятора по итогам заседания совета директоров, решившего снизить ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов годовых.

В ЦБ также понадеялись на то, что «после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов» снижение инфляции продолжится. Согласно оценке регулятора, этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.

Годовая инфляция на 15 декабря, согласно оценке, приведенной в сообщении, составила 5,8 процента и по итогам года ожидается на уровне ниже 6 процентов, что существенно ниже октябрьского прогноза ЦБ.

Ранее 19 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что показатель достигнет в 2025 году 5,7-5,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

    Решение ЦБ по ставке назвали жестким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok