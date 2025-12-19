Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

ЦБ: Высокие инфляционные ожидания могут повлиять на замедление роста цен в РФ

Сохранение инфляционных ожиданий россиян на высоком уровне может повлиять на темпы роста цен в стране, воспрепятствовав их устойчивому замедлению, говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованном на сайте регулятора по итогам заседания совета директоров, решившего снизить ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов годовых.

В ЦБ также понадеялись на то, что «после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов» снижение инфляции продолжится. Согласно оценке регулятора, этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.

Годовая инфляция на 15 декабря, согласно оценке, приведенной в сообщении, составила 5,8 процента и по итогам года ожидается на уровне ниже 6 процентов, что существенно ниже октябрьского прогноза ЦБ.

Ранее 19 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что показатель достигнет в 2025 году 5,7-5,8 процента.