Экономика
12:46, 19 декабря 2025Экономика

Путин рассказал об инфляции и росте российской экономики

Путин: ВВП России выросла в 2025 году на 1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рост ВВП России составляет 1 процент; инфляция при этом будет даже ниже 6 процентов, составив по итогам года 5,7-5,8 процента. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет Первый канал.

По словам главы государства, снижение темпов роста экономики это «сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

Объем ВВП России в третьем квартале 2025 года достиг 54,5 триллиона рублей, а в январе-сентябре — 151,8 триллиона, прибавив за три квартала 1 процент. В первом квартале показатель вырос в годовом выражении на 1,4 процента, во втором — на 1,1 процента.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак отметил, что рост экономики страны за три последних года близок к 10 процентам.

