Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 17 декабря 2025Экономика

В правительстве заявили об инфляции в России на уровне ниже прогноза

Новак: Инфляция в России ожидается в 2025 году на уровне 6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Инфляция в России ожидается в 2025 году на уровне 6 процентов, что ниже официального прогноза. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

Оценив темпы роста цен, зампред кабмина также отметил, что основными драйверами российской экономики сейчас являются обрабатывающая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и строительство. Он напомнил, что за три последних года темпы роста ВВП близки в стране к 10 процентам.

«Несмотря на непростые внешние условия и внутренние вызовы, экономика страны показывает положительную динамику», — констатировал Новак на встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В октябре, снизив ключевую ставку до 16,5 процента годовых, Центробанк одновременно повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 6,0-7,0 до 6,5-7,0 процента, а на 2026-й — с 4 процентов до 4-5. Еще в середине ноября в ЦБ подтверждали указанный прогноз по поводу роста цен к концу года. При этом согласно данным на 8 декабря инфляция уже опустилась до 6,34 процента

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok