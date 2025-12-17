В правительстве заявили об инфляции в России на уровне ниже прогноза

Новак: Инфляция в России ожидается в 2025 году на уровне 6 %

Инфляция в России ожидается в 2025 году на уровне 6 процентов, что ниже официального прогноза. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

Оценив темпы роста цен, зампред кабмина также отметил, что основными драйверами российской экономики сейчас являются обрабатывающая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и строительство. Он напомнил, что за три последних года темпы роста ВВП близки в стране к 10 процентам.

«Несмотря на непростые внешние условия и внутренние вызовы, экономика страны показывает положительную динамику», — констатировал Новак на встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В октябре, снизив ключевую ставку до 16,5 процента годовых, Центробанк одновременно повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 6,0-7,0 до 6,5-7,0 процента, а на 2026-й — с 4 процентов до 4-5. Еще в середине ноября в ЦБ подтверждали указанный прогноз по поводу роста цен к концу года. При этом согласно данным на 8 декабря инфляция уже опустилась до 6,34 процента