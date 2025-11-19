Экономика
В Банке России подтвердили прогноз по инфляции к концу года

Тремасов: Инфляция по итогам 2025 года составит 6,5-7,0 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 6,5-7,0 процента. Соответствующий комментарий советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова приводит «Интерфакс».

«После пяти лет ценовой стабильности мы, по сути, прожили пять лет достаточно заметного отклонения от цели. Это не значит, что цель изменена, мы по-прежнему стремимся к четырем процентам», — сказал он на встрече с томскими студентами, подтвердив, что в 2025 году рост цен ожидается на уровне 4-5 процентов.

В октябре, снизив ключевую ставку до 16,5 процента годовых, Центробанк одновременно повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 6,0-7,0 до 6,5-7,0 процента, а на 2026-й — с 4 процентов до 4-5, отметив, что проинфляционные риски в российской экономике выросли и стали преобладать над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.

Согласно данным на 12 ноября цены в России выросли с начала года на 5,32 процента, а годовая инфляция замедлилась до 7,73 процента.

