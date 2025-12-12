Реклама

Экономика
20:11, 12 декабря 2025Экономика

Рост экономики России оценили

Росстат: ВВП России вырос в третьем квартале на 0,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ВВП России в третьем квартале 2025 года увеличился к аналогичному периоду 2024-го на 0,6 процента. Об этом стало известно из данных Росстата.

Из первой оценки ведомства следует, что объем российской экономики достиг в указанный период примерно 54,5 триллиона рублей, а в январе-сентябре — 151,8 триллиона.

В первом квартале ВВП вырос в годовом выражении на 1,4 процента, во втором — на 1,1 процента, а за три квартала прибавил 1 процент. При этом, как озвучивалось ранее, в третьем квартале по отношению к уровням второго рост оказался нулевым.

Как ожидается, экономический рост по итогам всего 2025 года останется на том же уровне, что и за первые девять месяцев. По словам президента РФ Владимира Путина, темпы роста экономики страны на фоне борьбы с инфляцией «прошли ожидаемый этап замедления».

