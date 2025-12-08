Путин анонсировал переход к наращиванию экономической динамики

Путин: В России созданы условия для наращивания экономической динамики

В России созданы условия для постепенного начала наращивания экономической динамики, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в 2025 году темпы роста экономики страны «прошли ожидаемый этап замедления», в результате чего ВВП увеличится на 1 процент, а инфляция окажется на уровне 6 процентов или ниже.

Анонсировав возможность постепенного ускорения в сфере экономики, Путин отметил, что важно при этом сохранить низкую безработицу, а также умеренную инфляцию, которая, напомнил президент, по прогнозу Центробанка должна уложиться в России в диапазон 4-5 процентов.

В сентябре, комментируя ситуацию, Путин обращал внимание на необходимость «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику.